Yılın transfer bombası! Cristiano Ronaldo herkesi ters köşeye yatırdı, İspanya'ya dönüyor - Haberler

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Yılın transfer bombası! Cristiano Ronaldo herkesi ters köşeye yatırdı, İspanya'ya dönüyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Manchester United'dan ayrılması beklenen ve ayrılık isteğini dile getiren süper yıldız Cristiano Ronaldo ile İspanyol devi Atletico Madrid'in ilgilendiği öne sürüldü. Yıldız oyuncu Atletico'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Manchester United'ın sezon öncesi kampına katılmayan ve adı birçok dünya deviyle anılan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Madrid'e dönebilir.

ATLETİCO'NUN İLGİSİ VAR

İspanya basınından Elgoldigital'de yer alan habere göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Ronaldo'nun transferine sıcak baktığı belirtildi. Haberde, Atletico Madrid'in finansal şartlar nedeniyle şu anda transferi gerçekleştirme şansının düşük olduğu belirtilse şartların zorlanabileceği aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Manchester United, yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği öne sürülürken Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle transfere sıcak baktığı belirtildi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Atletico Madrid Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Kemal Aslan:

Buyuk takimlarin disinda forma giymez atletice gitmez

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Mikail arman:

Atletico Madrid küçük bir takımıdır ? Futboldan anlamıyorsanız yorum yapmayın.

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