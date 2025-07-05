Yıldızspor Kulübü, Altyapı Yatırımlarıyla Akademi Ligleri'ne Katılmak İçin Başvurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde futbolun geleceğine yön veren Yıldız spor Kulübü, örnek çalışmalarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Başkan Kaya Özcan liderliğinde uzun yıllardır altyapı vizyonunu "önce iyi birey, sonra iyi sporcu" anlayışıyla sürdüren kulüp, şimdi de U14, U15, U16 ve U17 takımlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Akademi Ligleri'ne katılmak üzere resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Akademi Ligleri için belirlediği tüm kriterleri başarıyla yerine getiren Yıldız spor, altyapı alanında yaptığı yatırımlar ve disiplinli çalışmalarıyla sadece Aydın'da değil, bölge genelinde de örnek bir model haline geldi. Başkan Kaya Özcan, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "Sadece sahada değil, hayatta da başarılı bireyler yetiştirmek önceliğimiz" dedi.

Alt yaş kategorilerindeki başarıları ve istikrarlı yönetimiyle dikkat çeken Yıldız spor, bölgedeki birçok kulübe ilham olurken, altyapıdaki bu hamlesiyle yine bir ilke imza attı. Yıldız spor Başkanı Kaya Özcan yaptığı açıklamada, "Yıldız spor kulübü olarak önce iyi ve ahlaklı birey, sonra kaliteli ve başarılı sporcu yetiştirme anlayışıyla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında kulübümüz U14 - U15 - U16 ve U17 takımlarının önümüzdeki sezon Akademi Ligine katılımı için gerekli başvurular Türkiye Futbol Federasyonuna yapılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonunun Akademi Ligleri için belirlediği tüm şartlar tarafımızca yerine getirilmiştir. Altyapı kategorilerinde yaptıklarımızla şehrimizdeki hatta bölgemizdeki birçok kulübe örnek olan Yıldızsporumuz yine örnek bir hamle yapmış ve ilklerin takımı olduğunu tekrar tüm spor kamuoyuna göstermiştir" ifadelerini kullandı. - AYDIN