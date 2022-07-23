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Yıldız kadın halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için çalışıyor

AA - Cem Ali Kuş - Spor
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Yıldız kadın halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için çalışıyor

Düzce'de kampa yapan yıldız kadın halterciler, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almak için form tutuyor.

Düzce'de kampa yapan yıldız kadın halterciler, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almak için form tutuyor.

Milli sporcular, antrenörler Yasin Aydın, Sıtkı Doğan ve Reyhan Elmalı gözetiminde Çilimli Spor Salonu'nda, 1 Temmuz'dan beri kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Kamp kadrosunda yer alan milli sporculardan Fatmagül Çevik, ailesinin yönlendirmesiyle 2012 yılında başladığı halterde 2018'de miniklerde Türkiye şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu dereceleri de bulunan Fatmagül, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak memleketi Isparta'ya dönmek istiyor.

Fatmagül Çevik, AA muhabirine, antrenmanların ve kampın güzel geçtiğini söyledi.

Yoğun şekilde hazırlandıkları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak başarılarına yenisini eklemek istediğini belirten genç sporcu, "Kampımız güzel geçiyor. Takım halinde ve bireysel olarak Avrupa Şampiyonu olmayı planlıyoruz." dedi.

Fatmagül, hep beraber çalışarak elde ettikleri başarılarla haltere karşı olan ön yargıyı kırdıklarını kaydetti.

Hatice Karagöz: "En büyük hedefim olimpiyatlarda yer almak"

Konya'da yaşayan ve 2016 yılında ortaokula giderken halterle tanışan Hatice Karagöz de ailesinin kendisine verdiği desteği boşa çıkarmamak istiyor.

Kamp ortamının çok güzel ve farklı geçtiğini ifade eden Hatice, hedefinin Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirtti.

Antrenörlerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Hatice, "Kamp çok güzel gidiyor. Buradaki arkadaşlarımız önceden tanıdığımız arkadaşlar. Kamp ortamı farklı ama çok iyi, daha önce görmediğimiz bir kamp ortamı var. Düzce'nin havası olsun, çalıştığımız salon olsun çok iyi. Ayrıca antrenörlerimiz de bizimle çok ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Ailesinin, olumsuz yorumlara aldırış etmeden kendisine destek verdiğini anlatan Hatice, "Ortaokula giderken antrenörlerim beni fark etti. 'Başlar mısın?' dedi, ben de o şekilde başladım. Annemle babam çok tepki göstermese de dışarıdan çok tepki vardı. Mahallemizdeki herkes, 'Yapabilir mi kız çocuğu, göndermeyin, bir tarafı sakatlanır' diye konuşuyorlardı. Sağ olsun ailem hiçbirine aldırış etmedi. Beni her konuda desteklediler, onlar sayesinde buradayım." diye konuştu.

İdolü milli halterci Nuray Güngör Levent gibi olmak istediğini aktaran Hatice Karagöz, önce yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmayı, ardından 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı istediğini sözlerine ekledi.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

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