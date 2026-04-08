Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
PSG defans oyuncusu Nuno Mendes'in, Portekiz'deki evlerinde karısının başka bir adamla aldattığını kardeşinin yakalaması üzerine çıkan haberler nedeniyle Liverpool maçında forma giyemeyebileceği öne sürüldü.
İDDİALAR GÜNDEM OLDU
Portekizli futbolcunun, eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını kardeşinin yakaladığı yönündeki iddialar kısa sürede gündem oldu. Yaşanan gelişmelerin oyuncunun psikolojisini etkilediği öne sürüldü.
MAÇTA OYNAMAYABİLİR
Bu olayların ardından Mendes’in, PSG’nin Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşmada kadroda yer almama ihtimali bulunduğu belirtildi.
EVLİLİK PLANLARI VARDI
İddialara göre Mendes’in Dünya Kupası sonrası evlilik planları yaptığı, hatta partnerine maddi destek sağladığı ancak yaşanan gelişmeler sonrası karar değiştirdiği konuşuluyor.