Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
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Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaptı. Dembele, Fransa'daki Labourge Havalimanı'ndan kalkan özel bir jetle Bodrum'a iniş yaptı ve Bodrum tatili için yaklaşık 150 bin doları gözden çıkardı. Dembele, ailesi ile Cennet Koyu'nu ve Türkbükü'nü de gezdi.

Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlarda da forma giyen Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele, ailesiyle birlikte Ege'nin incisi Bodrum'da tatil yaptı. Yıldız futbolcu, 2021 yılında evlendiği Rima Edbouche ve kızıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

ÖZEL JETLE GELDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Fransa'daki Labourge Havalimanı'ndan kalkan özel bir jetle Bodrum'a iniş yapan Ousmane Dembele, bu lüks yolculuk için 35 bin dolar (1 milyon 423 bin TL) ödedi

SERVET HARCADI

Ünlü futbolcu ve ailesi, geceliği 3 bin dolar (122 bin TL) olan otelde konaklıyor. Dembele, Fransa'ya dönüşüyle birlikte Bodrum tatili için yaklaşık 150 bin doları (6 milyon TL) gözden çıkardı. Ousmane Dembele, özel bir yat kiralayarak, ailesi ile Cennet Koyu'nu ve Türkbükü'nü de gezdi.

Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıoğuz:

bnde kocaeliye tatil için gittim çadır kurdum 2000tl kamp ücreti günlük ekmek domates biarzda peynir 500 tl harcadım 6 gün kaldık toplamda 5000 harcadım aç susuz evimize geri döndük

Yorum Beğen130
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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ya arkadaş bütün ligler siyahilerin tekeline mi girdi :)

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıFatih Sen:

Ülkemiz cennet

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıErener:

asgariye ücretliye cehennem

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kime ne ya , parası varsa harcar. Ülkeme döviz katkısında bulunmuş. Ne güzel

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ulkene mi? otel sahiplerine yani sahislara mi? o kazandiklari doviz uzerinden mi veriyorlar saniyorsun vergiyi? muhasebecileri ayarliyor, kazanc yok gelir gider kafa kafaya diye beyan ediyor... Sende ulkeye doviz girdi saniyorsun...

yanıt20
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