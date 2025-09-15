Yıldız futbolcunun son hali Fenerbahçe taraftarını kahretti

Haberler

Güncelleme:
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica maçında sakatlanmasının ardından Barcelona'da tedavi gördü ve İstanbul'a döndü. Kolombiyalı golcünün koltuk değnekleriyle görüntülenmesi taraftarı kahretti.

Benfica maçında sakatlanan ve Barcelona'da tedavi gören Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a döndü. Kolombiyalı golcünün koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrası Barcelona'da tedavi görmüştü.

KOLTUK DEĞNEKLERİ TARAFTARLAR KAHRETTİ

Tedavisini tamamlayan genç forvet İstanbul'a dönerek Trabzonspor derbisini tribünden izledi. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun koltuk değnekleriyle görüntülenmesi taraftarı kahretti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

iyisi fb. bulmaz,

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
