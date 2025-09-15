Yıldız futbolcunun son hali Fenerbahçe taraftarını kahretti
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica maçında sakatlanmasının ardından Barcelona'da tedavi gördü ve İstanbul'a döndü. Kolombiyalı golcünün koltuk değnekleriyle görüntülenmesi taraftarı kahretti.
Benfica maçında sakatlanan ve Barcelona'da tedavi gören Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a döndü. Kolombiyalı golcünün koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.
SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrası Barcelona'da tedavi görmüştü.
KOLTUK DEĞNEKLERİ TARAFTARLAR KAHRETTİ
Tedavisini tamamlayan genç forvet İstanbul'a dönerek Trabzonspor derbisini tribünden izledi. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun koltuk değnekleriyle görüntülenmesi taraftarı kahretti.