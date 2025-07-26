Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı

Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olduğu karşılaşmada talihsiz bir olay yaşandı. Siyah-beyazlıların oyuncusu Ernest Muci'nin sert şutu, saha kenarında görev yapan foto muhabiri Saycan Sayım’a isabet etti. Yapılan kontrollerde Sayım’ın kolunda iki kırık ve bir çatlak oluştuğu tespit edildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

KARTAL TUR ŞANSINI ZORA SOKTU

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Beşiktaş, karşılaşmayı 4-2 kaybederek tur şansını zora soktu.

Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdıErnest Muci

KOLU KIRILDI

Mücadelede 60. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Ernest Muci, karşılaşmanın sonlarına doğru uzaktan bir şutla kaleyi yokladı. Ancak şut auta gitti. Pozisyonun ardından ise şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Ernest Muci'nin çektiği şut, foto muhabiri Saycan Sayım'a isabet etti. Sayım'ın kolunda iki kırık, bir çatlak oluştuğu tespit edildi.

İşte Saydam'ın son hali;

Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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