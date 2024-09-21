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Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı seçmesi, Fas'ta büyük tartışmalara yol açtı. Genç yıldızın büyükannesi, konuyla ilgili açıklamasında "Bu çocuk Faslı değil. İspanya'da doğdu, burada eğitim aldı. Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım" diyerek meydan okudu.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı tercih etmesi, Fas'ta büyük tartışma yarattı. Özellikle sosyal medyada yapılan sert yorumlar, genç futbolcunun ailesini de hedef alıyor. Yamal'ın büyükannesi Fatima, kısa süre önce tartışmaları yatıştırma amacıyla yaptığı açıklamalarla olayları daha da alevlendirdi.

"BU ÇOCUK FASLI DEĞİL"

Lamine Yamal'ın büyükannesi,torununun İspanya'da doğup büyüdüğünü belirterek, "Bu çocuk Faslı değil. İspanya'da doğdu, burada eğitim aldı. Oğlum Mounir onu hiçbir şeye zorlamadı. Nerede isterse orada oynayabilir, Fas'ta, Fransa'da, İspanya'da... Bu tamamen onun kararı" ifadelerine yer verdi.

Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

"YEMEK BİLE YİYEMİYORUM"

Torununun İspanya Milli Takımı'nı seçmesinin ardından yaşanan gerginlikler nedeniyle mahallesinden ayrılmak zorunda kalan büyükanne, oğlu Mounir'in bıçaklanmasından sonra büyük bir endişe yaşadığını belirterek "Oğlum bıçaklandığından beri korkuyorum. Şimdi de bu Mounir olayı yüzünden yemek bile yiyemiyorum. Şok ve korku yüzünden midem kapandı" şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLARSA..."

Mahalledeki bazı kişilerin kıskançlıkla kendilerine düşmanlık beslediğini ifade eden Fatima, "Mahallede yaşanan çatışmaların kaynağı da bu, çünkü bizi kıskanıyorlar." dedi. Fatima, yaşadığı tehditlere rağmen kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Beni öldürmek istiyorlarsa buradayım" diyerek meydan okudu.

TARTIŞMALAR DAHA DA ALEVLENDİ

Büyükannenin bu açıklaması Faslı futbolseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve genç yeteneğin hangi milli takımı tercih etmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

İspanya Milli Takımı Barcelona Barcelona İspanya Futbol Çocuk Dünya Spor Fas

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Yorumlar (3)

Hüseyin Vural:

Ümmetin haline bak Nereye bakarsan tutarsız

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4
yanıtYanıtla
a o:

Bırakın şimdi, öyle ümmetle milliyetçilikle bilmem neyle savunma yapanlar kendi şansları olsa on mislini yaparlardı, kandırmayalım birbirimizi. Tercihi doğrudur bu arada. Zamanında Mesut özilin de yaptığı gibi, duygusallığa yer yok.

8
0
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

para için

5
3
yanıtYanıtla
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