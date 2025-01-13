Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Yıldız futbolcunun ailesi İstanbul'u terk etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde Lazio'dan transfer edilen ve sezona formda başlayan Immobile'nin ailesinin İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü iddia edildi.

Sezon başında Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti.

AİLESİ BAVULLARI TOPLAYIP GİTTİ

Son olarak Beşiktaş'ın evinde Bodrum FK'yi 2-1 yendiği maçta ağları havalandıran Immobile, takımının galibiyetine katkıda bulunurken oyuncunun ailesinin İtalya'ya döndüğü bildirildi.

Fanatik'te yer alan habere göre deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü aktarıldı. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı'yla bir araya gelmesi bekleniyor.

O DA İTALYA'YA OLUMLU BAKIYOR

Serdal Adalı yönetiminin Immobile ile ayrılmak gibi bir planı bulunmazken son olarak Bodrum FK maçının ardından konuşan İtalyan oyuncu, "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık" ifadelerini kullanmıştı.

Serie A ekiplerinden teklifler alan Immobile'nin, İtalya'ya dönüşe olumlu baktığı belirtildi. Oyuncunun menajeri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Immobile, Beşiktaş formasıyla 23 maçta 14 gol atmıştı.

Yıldız futbolcunun ailesi İstanbul'u terk etti
Haberler.com / Barış Polat - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZulkarneyn :

Akilli aileymis. Bu ulkede kimse mutlu degil. Halk stresli, psikolojisi bozuk, mutsuz, depresif,agresif... Sadece bürokratlar ve yancilari mutlu. Ben de onun yerinde olsam dakika durmazdim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL? Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Bu akşam Uzak Şehir var mı? 13 Ocak Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.