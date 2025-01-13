Yıldız futbolcunun ailesi İstanbul'u terk etti

Sezon başında Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti.

AİLESİ BAVULLARI TOPLAYIP GİTTİ

Son olarak Beşiktaş'ın evinde Bodrum FK'yi 2-1 yendiği maçta ağları havalandıran Immobile, takımının galibiyetine katkıda bulunurken oyuncunun ailesinin İtalya'ya döndüğü bildirildi.

Fanatik'te yer alan habere göre deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü aktarıldı. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı'yla bir araya gelmesi bekleniyor.

O DA İTALYA'YA OLUMLU BAKIYOR

Serdal Adalı yönetiminin Immobile ile ayrılmak gibi bir planı bulunmazken son olarak Bodrum FK maçının ardından konuşan İtalyan oyuncu, "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık" ifadelerini kullanmıştı.

Serie A ekiplerinden teklifler alan Immobile'nin, İtalya'ya dönüşe olumlu baktığı belirtildi. Oyuncunun menajeri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Immobile, Beşiktaş formasıyla 23 maçta 14 gol atmıştı.