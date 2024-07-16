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Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor

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Dünya devleri Juventus ve Manchester United, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu transferini takas yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Ferdi için McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro öneren Juventus'a rakip olarak Manchester United çıktı. Kırmızı şeytanlar, Ferdi'ye karşılık Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önerecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından paylaşılamıyor.

TAKAS ETMEK İSTİYORLAR

Dünyanın en önemli kulüplerinden Juventus ve Manchester United'ın Ferdi'yi transfer etmek için takasa girmeye hazır olduğu, öğrenildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Juventus, Ferdi için McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro önermiş ancak Fenerbahçe bunu kabul etmemişti. İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United yönetimi, 24 yaşındaki sol beke karşılık Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önerecek. Resmi teklifin ise bu hafta içinde yapılacağı haberin içeriğinde vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester United Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Juventus Dünya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Muhabbet Kuşu:

ferdi icin takas yoluna gitmek asrın hatası olur anca satarsalar yerine adam bulabilirler

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aristoteles:

Fener ferdiyi satarsa şampiyonluk yarışını unutsun

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