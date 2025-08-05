Yıldız futbolcular yok! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu belli oldu

Yıldız futbolcular yok! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu belli oldu
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Yıldız futbolcular yok! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile yapacağı maçın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic ve İsmail Yüksek, teknik heyet tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Feyenoord maçının kadrosunu açıkladı.

TAM 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic ve İsmail Yüksek, teknik heyet tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi.

MERT HAKAN KADRODA YOK AMA KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Mert Hakan Yandaş ise, kadroda yer almamasına rağmen takımı yalnız bırakmayacak. Kaptan futbolcu, Hollanda kafilesine dahil edildi ve maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yer alacak.

Yıldız futbolcular yok! Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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