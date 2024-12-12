Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme
Tottenham'da forma giyen Richarlison, Manchester City'nin Juventus'a 2-0 yenildiği maçla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Instagram üzerinden yaptığı yorumda, "Tanrı'nın laneti hırsızın evinin üzerine düşer. Pisliğe batıyorlar" ifadelerini kullanan Richarlison, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İngiliz devi Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, Manchester City hakkında olay bir yorum yaptı.
"PİSLİĞE BATIYORLAR"
Manchester City'nin Juventus'a 2-0 kaybetmesi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Instagram üzerinden Manchester City'nin kaybettiği maç hakkındaki bir paylaşıma yorum yapan Richarlison, "Tanrı'nın laneti hırsızın evinin üzerine düşer. Pisliğe batıyorlar!" dedi.