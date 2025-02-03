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Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor

Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor
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Galatasaray, Wolverhampton forması giyen eski futbolcusu Mario Lemina'yı kadrosuna katmak üzere, sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Cimbom ile 3.5 yıllık sözleşme için el sıkışan Lemina, 5 yıl sonra eski takımına geri dönmüş olacak.

Galatasaray, son günlerde yoğun mesai harcadığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen eski futbolcusu Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile 2.5 milyon euro bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ

Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.

Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor

5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2019-2020 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak. Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Gereksiz boş yaşlı bir transfer. Tıpkı geçen sezonki Aurier gibi sadece yatmak için gelecek bakın görün. Neden daha atletik oyuncular almazsın da böyle yaşlı oyuncu alırsınız ki? Transferi de mi ben size öğreteyim.

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