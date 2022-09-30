Ameliyat masasına yatacak Mesut Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sırt ağrılarından kurtulmak için ameliyat olacağını açıkladı. Büyük umutlarla turuncu-lacivertlilere transfer edilen dünyaca ünlü futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mesut Özil bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyerken, toplam 21 dakika süre alabildi. Futbolseverler sosyal medyada, deneyimli futbolcunun sakatlığının ardından bir daha eski görüntüsünü asla yakalayamayacağı yorumlarında bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil ameliyat masasına yatacak. Yıldız futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre ise bir hayli uzun.

"UZUN BİR SÜRE SAHALARDA OLAMAYACAĞIM"

Dünyaca ünlü futbolcu yaptığı açıklamada, "Sırt ağrılarımdan kurtulabilmek için maalesef bu hafta sonu ameliyat olacağım. Bu sebeple uzun bir süre sahalarda olamayacağım ama en hızlı şekilde dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim." dedi.

SADECE 3 MAÇA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'le bu sezon 3 maça çıkan Mesut Özil, sadece 21 dakika sahada kalabildi. Özil, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.