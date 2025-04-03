Yıldız Erkekler Voleybol Grup Şampiyonası Denizli'de Başlıyor

Voleybol Kulüpler Yıldız Erkekler Grup Şampiyonası, 04-06 Nisan 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanacak şampiyonaya, farklı illerden 4 takım, toplamda 56 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2024-2025 Faaliyet Takviminde yer alan Voleybol Yıldızlar Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak. 04-06 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalarda Aydın, Manisa, Muğla ve Denizli'den 4 takım toplam 56 sporcu yarı finale adını yazdırabilmek için mücadele edecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakaların teknik toplantısı 03 Nisan 2025 Perşembe günü İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ