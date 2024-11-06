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Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu'nun Yeni Başkanı
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Türkiye Golf Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören yeniden başkan seçildi. Tek aday olarak katıldığı seçimde 128 oyun 125'ini alarak güven tazeledi. Golf branşının gelişimi için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Demirören, borçları kapattıklarını ve destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye Golf Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulunda başkanlığa Yıldırım Demirören yeniden seçildi.

ANkara JW Marriott Hotel'deki genel kurulda seçime mevcut başkan Yıldırım Demirören tek aday girdi.

Genel kurulda yönetim mali ve idari yönden ibra edilirken bedensel engelli golf branşının Türkiye Golf Federasyonuna bağlanması kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye'de golfün ilerlemesi için çok çalıştıklarını anlatan Demirören, "Göreve geldiğimizde 4 milyon dolara yakın borç vardı. Sponsorlarımızın ve bakanlığımızın desteğiyle bütün borcu kapatarak buraya geldik. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seçimde kullanılan 128 oyun 125'ini alan Demirören, teşekkür konuşmasında ise "Bu görevi bize tekrar layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu görevin öneminin farkındayım. Bu bayrağı taşıyacağız. Sizlerin desteği önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da verdikleri ve verecekleri destekten dolayı teşekkür ederim. 10 asil, 10 yedek üyeyiz ama biz bütün arkadaşlarımızla golfe hizmet için bir fiil çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulu asil listesinde şu isimler bulunuyor:

Nihat Özdemir, İsmail Hasan Akçayalıoğlu, Murat Karaduman, Ahmet Olmuştur, Ali Düzgün Özdoğan, Mehmet Evyap, Anıl Tetik, Hasan Ceylan, Nejla Gerçek, Güray Yazıcı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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