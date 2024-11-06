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Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Golf Federasyonu başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir'i yönetimine dahil ederek golf sporunu Türkiye'de ve dünyada daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım Demirören, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) da birlikte çalıştığı Nihat Özdemir'i yönetimine dahil etti.

Ankara JW Marriott Hotel'de gerçekleşen federasyonun genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Demirören, 2015-2019 yıllarında TFF'nin başkanlığını üstlendiği dönemde de Nihat Özdemir'i yönetimine almıştı.

TFF'de başkanlık yapan iki isim, bu sefer TGF'nin çatısı altında buluştu.

Demirören ve Özdemir, seçimden sonra basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı.

Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ile tekrar çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Nihat Özdemir bizim iş ortamından da ağabeyimiz, çok değerli bir büyüğüm. Kendisi bulunduğu her ortama katkı sağlar. Golfte de bize güzel yollar gösterecektir. Kendisinin tecrübesinde faydalanacağız." dedi.

Kendisini göreve layık gören delegelere de teşekkür eden Demirören, "Yönetimde birkaç değişiklik yaptık. Nihat ağabey gibi değerli birkaç arkadaşımızı yönetime kattık. Golf sporunu Türkiye'de ve dünyada daha farklı yerlere getirmek istiyoruz. Bütçesi dar olan golf ve benzeri branşlarda sponsorluk çok önemli. Sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Golf sporu Türkiye'de pek bilinmez ama kafa dinlemek için, sakinleşmek için çok güzel bir spor. Özellikle gençlerimize bu sporu tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören, bedensel engelli golfünde Türkiye'nin çok başarılı olduğunu, genel kurul kararıyla federasyona bağlanan bu branşta başarılı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Nihat Özdemir ise golf branşını çok sevdiğini dile getirerek, "TFF'den sonra Yıldırım başkanla tekrar birlikte çalışacağım. Kendisinin davetini kırmam mümkün değildi. Golf sporunu çok seviyorum ve oynuyorum. Golfe faydam olsun diye başkanın davetini kıramadım. Kendisiyle tekrar çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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