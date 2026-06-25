Yıldırım Beyazıt Şafakspor ligden ihraç edildi

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Yıldırım Beyazıt Şafakspor Kulübünü ligden ihraç etti.

Kayseri 2. Amatör Küme ekiplerinden Yıldırım Beyazıt Şafakspor sezonun tamamlanmasının ardından hem ligden ihraç edildi, hem de 2026-2027 sezonunda ligde mücadele edemeyecek. Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu bugün Mustafa Kükürtçü başkanlığında toplandı. Toplantıda, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları incelendi ve karara bağlandı. Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım Beyazıt Şafakspor Kulübü hakkında, FDT madde 24/ç indirme maddesi gereğince Yıldırım Beyazıt Şafakspor'un ligden ihraç edilmesine ve ayrıca 2026-2027 sezonunda 2.Amatör Küme'ye alınmamasına karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı