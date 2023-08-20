Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Dominik Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kadrosuna bu sezon yıldız futbolcuları dahil eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e gelecek hafta 4+1 yıllık imza attırmaya hazırlanıyor.
9+1 MİLYON EURO BONSERVİS
Hırvatistan'tan Jutarnji'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı.
4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Livakovic, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.