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Yiğit Şişman, İsrailli rakibini 3-0 yenip zaferini Filistinli çocuklara armağan etti

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İtalya'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda finalde İsrailli rakibini 3-0 yenen Yiğit Şişman, altın madalya kazandı. Yiğit, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu Filistinli çocuklara ve Filistin halkına armağan etti.

İtalya'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın finalinde İsrailli rakibini yenerek altın madalya kazanan Yiğit Şişman, zeferini Filistinli çocuklara armağan etti.

İtalya'da 18-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyoda 57 kiloda birincilik küsrüsüsüne çıkan Yiğit, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde karşılaştığı İsrailli rakibini 3-0 yenen Yiğit, şampiyonluğun ardından memleketi Kastamonu'da yeni madalyalar için ara vermeden çalışmalarına başladı.

Yiğit Şişman, AA muhabirine, babasıyla yürürken gördüğü salona 2016 yılında kayıt yaptırmasıyla spor hayatının başladığını anlatarak "İlk gittiğim maçta yenildim ama pes etmedim, azimli şekilde antrenmanlarıma devam ettim." dedi.

Muay thai branşında Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğünün bulunduğunu aktaran Yiğit, "Bu yıl kick boksta kendimi denemek istedim. 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'nda ilk rakibim Çinliydi. Onu 3-0 mağlup ettim. İkinci maçımda Slovenyalı rakibimi, ardından Özbekistanlı rakibimi 3-0'lık sonuçlarla mağlup ederek finale yükseldim. Finalde de İsrailli rakibimle karşılaştım. Hem dünya şampiyonu olmak için hem de İsrailli rakibim olduğu için üzerimde daha çok yük vardı. Allah'a şükür, Türk'ün gücünü gösterdim ve 3-0 yendim. İstiklal Marşı'mızı birincilik kürsüsünde okuttum." ifadelerini kullandı.

Mağlup ettiği rakibinin İsrailli olmasına değinen milli sporcu, "Dünya şampiyonluğumu Filistinli çocuklara ve Filistin halkına armağan ediyorum. Filistinli kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

Bekir Shukakidze: "Bir dünya şampiyonunun hocasıyım"

Yiğit'in antrenörü ve Muay Thai Kastamonu İl Temsilcisi Bekir Shukakidze, Gürcistanlı olduğu, 19 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve Türk vatandaşlığına geçtiği bilgilerini verdi.

Shukakidze, "Yiğit İtalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda bizi gururlandırdı. Duygulandık, mutluyuz, gururluyuz. Hem Kastamonu hem tüm Türkiye adına kendisini tebrik ediyorum. Bir dünya şampiyonunun hocasıyım. Bundan dolayı mutluyum. 10 senedir bunun için çabalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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