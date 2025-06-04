Yiğit Efe Demir: 'Farklı Bir Oyun Anlayışımız Olacak'

Yiğit Efe Demir: 'Farklı Bir Oyun Anlayışımız Olacak'
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Ümit Milli Takım'ın savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, yeni teknik direktör Egemen Korkmaz ile farklı bir oyun anlayışına geçeceklerini açıkladı. Takım, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık için maçlar yapıyor.

- Yiğit Efe Demir: "Farklı bir oyun anlayışımız olacak"

İSTANBUL - Ümit milli futbolcu Yiğit Efe Demir, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ile yeni bir döneme girdiklerini belirterek, farklı bir oyun anlayışlarının olacaklarını söyledi.

Ümit Milli Takımı'nın yarın Karadağ ile oynayacağı özel müsabaka öncesinde 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni bir ekiple çalışmaya başladıklarını söyleyen Demir, "Egemen Korkmaz ile yeni bir döneme başladık. Farklı bir oyun anlayışımız olacak. Biz de buna adapte olacağız. Biz, şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Onun için maçlar yapıyoruz. Onun ciddiyetiyle oynayacağız" şeklinde konuştu.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük ile Trendyol Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduğunu belirten 20 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir emek verdik. Yusuf Akçiçek için de bu sezon mutlu oldum. Onu izlerken bir Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum. Beraber altyapıda oynadık. Kendisi bizim için referans oldu. Onun bu sezon Fenerbahçe'de oynadığını görmek bize de öz güven veriyor" diye konuştu.

"Arda Güler, bence kendini yeterince gösterdi"

İspanyol ekibi Real Madrid'de oynayan eski takım arkadaşı Arda Güler ile sürekli konuştuklarını aktaran Yiğit Efe, "En yakın arkadaşım kendisi. Çok büyük bir camiada oynuyor. Sezonu kötü veya iyi geçirdi diyemem. Bence kendini yeterince gösterdi. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İnançlı bir çocuk. Çok çalışan biri. Hiçbir zaman ümidini kaybetmez ve hep çalışır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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