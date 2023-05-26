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Yığılca'da Dünya Çocuk Atletizm Günü Şenliği

Yığılca'da Dünya Çocuk Atletizm Günü Şenliği

Spor Haberleri

Yığılca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile atletizm il temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Dünya çocuk atletizm günü etkinlikleri Yığılca Şehir Stadı'nda yapıldı. Atletizm İl Temsilcisi Hasan Keskin ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Eda Sönmez tarafından Dünya çocuk atletizm günü etkinlikleri kutlandı. 40 sporcu doyasıya eğlendi.

Dünya çocuk atletizm günü etkinliklerinde şenlik yapıldı.

Yığılca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile atletizm il temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Dünya çocuk atletizm günü etkinlikleri Yığılca Şehir Stadı'nda yapıldı.

Atletizm İl Temsilcisi Hasan Keskin ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Eda Sönmez tarafından Dünya çocuk atletizm günü etkinlikleri kutlandı.

Dünya çocuk atletizm gününde 40 sporcu doyasıya eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Gençlik Yığılca Dünya Spor Haberler

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