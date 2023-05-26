Yığılca'da Dünya Çocuk Atletizm Günü Şenliği

Yığılca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile atletizm il temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Dünya çocuk atletizm günü etkinlikleri Yığılca Şehir Stadı'nda yapıldı. Atletizm İl Temsilcisi Hasan Keskin ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Eda Sönmez tarafından Dünya çocuk atletizm günü etkinlikleri kutlandı. 40 sporcu doyasıya eğlendi.