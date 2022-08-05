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Yeşilırmak kenarında kick boks gecesine yoğun ilgi

Yeşilırmak kenarında kick boks gecesine yoğun ilgi

Tokat'ta 14.'sü Yeşilırmak kenarında düzenlenen Kick Boks gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Tokat'ta 14.'sü Yeşilırmak kenarında düzenlenen Kick Boks gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kanal Tokat" farklı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kick Boks Şampiyonasında Türk sporcular 6 ülkeden gelen yabancı sporcularla karşılaştı. Karşılaşmaları bazı vatandaşlar Yeşilırmak nehri üzerinde bulunan Hıdırlık Köprüsünden izledi. Köprü üzerinde yoğunluk oluşturan vatandaşların yanı sıra parklardan da vatandaşlar karşılaşmayı izleme imkanı buldu. Dünya Kick Boks Şampiyonu Ersan Turan, tarafından açık havada ilki düzenlenen Kick Boks maçları kıran kırana geçti. Müsabakalarda ringe çıkan sporcuların rakiplerine karşı üstün gelebilmek için sarf ettiği efor, izleyenlerin alkışlarıyla karşılık buldu. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tokat Belediyesi Kick Boks Tokat Spor Haberler

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