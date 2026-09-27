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Yeşilay Türkiye Büyükler Softbol Şampiyonası'nda Beştepe Spor Kulübü birinci oldu

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Yeşilay Türkiye Büyükler Softbol Şampiyonası, başkentte dört gün süren organizasyonla sona erdi. Beştepe Spor Kulübü birinci, İznik Belediyespor ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu; Beştepe, beyzbol şampiyonasında da birinci olmuştu.

Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Büyükler Softbol Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Esenboğa Spor Tesisleri'nde dört gün süren organizasyonda dereceye giren kulüpler belli oldu.

Şampiyonada Beştepe Spor Kulübü birinciliği elde ederken, İznik Belediyespor ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırayı aldı.

Beştepe Spor Kulübü, Ankara'da geçen hafta yaplan Yeşilay Türkiye Büyükler Beyzbol Şampiyonası'nda da birinci olmuştu.

Kaynak: AA
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