Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu Bağımlılıkla Mücadele İçin Bisiklet Turu Düzenliyor
Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlediği 'Serhat'tan Evlad-ı Fatihan'a Bisiklet Turu' başladı. Tur kapsamında 5 bisikletçi, Bulgaristan'a kadar pedal çevirecek.
Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu'nun bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için düzenlediği "Serhat'tan Evlad-ı Fatihan'a Bisiklet Turu" başladı.
"Sınırsız dostluk için pedallıyoruz" sloganıyla Selimiye Meydanı'ndan başlayan tur kapsamında 5 bisikletçi, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçti.
Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında farkındalık oluşturmak için düzenlenen 500 kilometrelik turda sporcular; Yanbolu, İslimye, Yeni Zağra, Eski Zağra, Filibe, Hasköy şehirlerinde çadırlı mola vererek 26 Eylül Salı günü Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda dönecek.
Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç'in liderliğinde düzenlenen turda Filibe Başkonsolosluğu, belediyeler, müftülükler ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edilecek.
Ziyaretlerde Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları, Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Bulgar yetkililerle paylaşılacak.
Bisiklet kulübü üyeleri haziran ayında da Yunanistan'a bisiklet turu gerçekleştirmişti.