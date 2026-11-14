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Yeşilay Minikler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

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Yeşilay Minikler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organizasyonuyla düzenlenen Yeşilay Minikler Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organizasyonuyla düzenlenen Yeşilay Minikler Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda 27 ilden yaklaşık 480 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada ilk etap müsabakaları tamamlandı.

Müsabakaları takip eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Özkan, Yozgat'ta spor yatırımlarının devam ettiğini belirterek, kentten yeni şampiyon sporcular yetiştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur da Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olması hedeflenen Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temelini attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece güreşte değil, cirit, atıcılık, tekvando, judo ve dağcılık gibi farklı branşlarda da başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletecek sporcularımızı keşfederek onları sporcu kamp eğitim merkezlerimizde yetiştirmek istiyoruz. Spor kenti Yozgat'ımızın adını Türkiye'de ve dünyada duyurmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından ilk etap müsabakalarında dereceye girenlere madalyaları Vali Özkan tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA
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