Haberler

Yeşilay Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Yeşilay Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonaya 49 ilden 1388 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde açılış seremonisinin ardından genç kadınlar, deneme ve sıralama atışları yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun'da geleneksel okçuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "Her yıl geleneksel okçuluğa katılım artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu salonlar yetmeyecek. Burası Türkiye'nin en büyük okçuluk salonudur. Burayı hınca hınç dolduruyorsunuz. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Samsun'da 29 Mart'ta sona erecek şampiyonada yarın genç kadınlar final atışları yapılacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü