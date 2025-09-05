Yeşil ışık yandı! Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer

Savunmanın ortasına transfer yapmak isteyen Süper Lig devi Beşiktaş'a Real Madrid'den müjdeli bir haber geldi.

REAL MADRID'E KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş, Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki genç stoper Raul Asencio için İspanyol devine kiralama teklifinde bulunmuştu. Siyah-beyazlıları heyecanlandıran haber İspanya'dan geldi.

KULÜBÜNDEN İZİN ÇIKTI

AS'ta yer alan habere göre, Eflatun-beyazlılar, sözleşmesi 2026'da sona erecek Raul Asencio'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı. İspanyol devinin daha sonrasında Asencio'yu ilk 11'de oynatacak bir takıma kiralamayı düşündüğü belirtildi. Bu gelişme üzerine Siyah-beyazlıların en ciddi talip olarak transferi bitirebileceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta forma giyen Asencio, La Liga'da şu ana kadar süre alamadı. İspanyol oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.