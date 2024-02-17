Yeşil Çivril Belediye Spor, Ozan İpek ile anlaşma sağladı

Yeşil Çivril Belediye Spor, Süper Lig kariyeri bulunan Ozan İpek ile oyuncu ve yardımcı antrenör olarak anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ozan İpek ile futbolcu ve yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ozan İpek'in kariyerinde Bursaspor, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor ve Adana Demirspor gibi takımların formasını giydiği ifade edildi.