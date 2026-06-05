Turnuvanın en çok merak edilen takımı: Yeşil Burun Adaları

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında yüzölçümü açısından en küçük ikinci, nüfus açısından ise en küçük üçüncü ülke.

Takım, 15 Haziran'da 2010 şampiyonu İspanya ile H Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak, ardından 21 Haziran'da Uruguay ve altı gün sonra Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Takımın en etkili iki oyuncularından biri Başakşehir'den Nuno da Costa olacak.

Shamrock Rovers'ın stoper oyuncusu Roberto Lopes de yıldız isimlerden biri.

Lopes, 2011'de İrlanda Cumhuriyeti 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda bir kez forma giydikten sonra, 2019'da Yeşil Burunlar Milli Takımı'na katıldı.

Otuz üç yaşındaki oyuncu, İrlanda Premier Ligi'ni rekor bir şekilde 22 kez kazanan Shamrock Rovers'a 2017'de katıldı ve kulüpte 269 maça çıkarak 21 gol attı.

Ayrıca geçen yıl Rovers'ın 1987'den bu yana ilk kez ulusal çift kupayı kazanmasına liderlik etti.

Cape Verde Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defans: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Orta saha oyuncuları: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Forvetler: Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir).