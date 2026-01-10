Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Santos'ta futbol kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç'ın YouTube kanalına konuk oldu. 33 yaşındaki futbolcu, röportajda Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ARDA GÜLER HARİKA BİR OYUNCU"

Arda Güler'i beğendiğini söyleyen Neymar, milli futbolcu için, "Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu" dedi.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, dünyanın farklı ülkelerinden futbolseverlerin de gündemine oturdu.

AÇIKLAMA DÜNYA GÜNDEMİNDE YANKI BULDU

Neymar'ın Arda Güler'le ilgili övgü dolu sözleri özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Futbol kamuoyunda, Arda'nın Real Madrid'deki gelişimi ve geleceğiyle ilgili yorumlar yeniden alevlendi.

"FENERBAHÇE'Yİ ALEX DE SOUZA SAYESİNDE BİLİYORUM"

Röportajda Neymar'a hangi Türk takımlarını bildiği de soruldu. Tecrübeli yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi. Neymar ayrıca Alex de Souza hayranı olduğunu belirterek, Alex nedeniyle Fenerbahçe'yi bildiğini ifade etti.