Yenişehir Kapalı Spor Salonu Parkeleri Yenileniyor

Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, Yenişehir Kapalı Spor Salonu parkelerinin yenileneceğini duyurdu.

Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı İleri, yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nun parkelerinin değişmesi gerektiğini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a aktaran İleri, gerekli bütçenin onaylandığını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yanısıra ilçe halkımızın kullandığı Kapalı spor salonumuzun parkelerin değişmesi yönünde gelen isteği Bakanlığımıza ilettik. Bakanımızın talimatı ile gerekli ödenek onaylanarak ilçemize gönderilmesi talimatı verildi. Bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Yenişehir halkımızın dün olduğu gibi bundan sonrada hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ayrıca başkan İleri, "2. Lig'de mücadele eden erkek voleybol takımımız, salon zeminin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle son maçlarını Bursa'da oynamak zorunda kalmıştı. Yapılacak bu iyileştirme neticesinde takımımızın maçlarını evimizde oynaması sağlanmış olacaktır" dedi. - BURSA