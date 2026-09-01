Yenipazar'da GSB Yaz Kulübü Kapanış Programı Renkli Geçti

Yenipazar Gençlik Merkezi GSB Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen Resim ve Müzik eğitimlerine katılan gençler ve çocuklar, yaz boyunca edindikleri bilgi ve becerileri kapanış programında sergiledi. Velilerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlik, renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Yenipazar Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen GSB Yaz Kulübü, gençlerin ve çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağladı. Yaz boyunca devam eden Resim ve Müzik eğitimlerine katılan öğrenciler, eğitim sürecinde ortaya koydukları emekleri kapanış programında katılımcıların beğenisine sundu. Gençlerin ve çocukların sanatsal yönlerini geliştirmelerine katkı sunan etkinlikte, resim çalışmalarından oluşan eserler sergilenirken, müzik eğitimlerine katılan öğrenciler de hazırladıkları performanslarla programa renk kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı