Yenimahalle Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de İzmir'i Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 40-34 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve sezonu 7. sırada tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8'incilik serisi üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 40-34 yendi.
Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 16-12 önde tamamlayan ev sahibi ekip, sahadan 40-34 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Yenimahalle Belediyespor, 2024-2025 sezonunu 7. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor