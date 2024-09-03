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Yeni Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

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Yeni formatıyla bu sezon ilk kez oynanacak Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

YENİ formatıyla bu sezon ilk kez oynanacak Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bu sezon yeniden grup aşaması olacak Türkiye Kupası'na katılım hakkı elde edecek 24 takım, lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 5 takım, doğrudan grup müsabakalarına katılırken, diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grup aşamasına adını yazdıracak.

Yeni formatıya düzenlenecek Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu kuraları da bugün çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi. Müsabakalar 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:

Şırnak Petrol Spor Kulübü - Kurtalan Spor

Bitlis Özgüzeldere Spor - Hakkari Zap Spor

Dersimspor - Adıyaman FK

23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor

Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - Kars 36 Spor

Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan Spor

Kahramanmaraş Spor - Nevşehir Belediyespor

Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Çankırı FK - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü

Uşak Spor - 1922 Konyaspor

Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Denizlispor

Zonguldak Kömürspor - Bartınspor

Sinopspor - Düzcespor

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor

Yeşil Yalova FK - Yeni Çan Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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