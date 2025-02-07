Yeni transfere büyük şok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 futbolcu

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilediği listesini UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe 2'si yeni transfer 3 futbolcuyu UEFA listesine ekledi.

CARLOS YAZILMADI

Kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA listesine hangi futbolcuları eklediği de belli oldu. Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho'nun güncellenen listeye ilk olarak Diego Carlos'un adını yazdığı ancak deneyimli stoperin sakatlanmasının ardından planlar bozuldu.

Listeden çıkarılan Diego Carlos'un yerine yine ara transfer döneminde kadroya katılan Milan Skriniar kadroya dahil edildi. Skriniar'ın yanı sıra yine yeni transferlerden Anderson Talisca da güncellenen listede kendisine yer buldu. İlk listeye yetişmeyen Filip Kostic'in de yenilenen Avrupa kadrosuna yazıldığı haber detayında yer aldı.