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Yeni transfer haftalarca yok! Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber

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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlık durumları belli oldu. Yusuf Akçiçek'in 1 hafta, Alexander Djiku'nun 2 hafta, Diego Carlos'un ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncuların tedavisine başlandığı ifade edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu.

YUSUF AKÇİÇEK 1 HAFTA

Erzurumspor maçında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan ve dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınmak zorunda kalan Yusuf'ta korkulan olmadı. MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı. Genç oyuncunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALEXANDER DJIKU 2 HAFTA

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ise Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

DIEGO CARLOS'TAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de en çok korkulan isim Diego Carlos'tan ise kötü haber geldi. Yusuf Akçiçek gibi dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoper, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA'ya bildirilecek listede güncelleme yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sakatlıklar hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada "Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni transferden kötü haber! Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Yedikleri haram puanların bedelini Allah bu şekilde ödetiyor belki de ;)

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında aldıkları haram puanların bedelini ilahi güçler belki de bu şekilde ödetiyor ;)

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Haber YorumlarıAtaizinde:

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste...

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Haber Yorumlarıibrahim halal:

en güzeli katılmamaktı bunlar olmazdı

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

CARLOS TRANSFERI EN BASINDAN BERI YANLIS BIR TRANSFER 15 MILYON EURO YA 32 YASINDA TOPCU ALDILAR USTUNE 5 8 DAHA VERIP DANSO PAVLOVIC FACUNDA MEDINAYI ALAMADI BECERIKSIZ YONETIM

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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Gereksiz yere 3 stoper gitti Diego Carlos GS maçında yok

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Erzurumsporlu Furkan efendi oyuna ikinci yarıda girdi ve üç stoperimizi sakatladı. Çok masum görünmüyor.

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

vermeyince mabud neylesin mahmud

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Sakat oyuncu aldık demiyorsunuz da..

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