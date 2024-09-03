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Yeni takımı da belli oldu! Fenerbahçe, Luan Peres ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, A Takım Futbolcuları arasında yer alan Luan Peres'in Brezilya'nın Santos Kulübü'ne kalıcı olarak transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli formayla toplamda 23 maçta forma giyen Peres, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Luan Peres'in Brezilya takımlarından Santos'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

SADECE 1 GOL ATTI

Sarı-lacivertli forma altında toplamda 23 maçta forma giyen Peres, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atabildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Erman Günaydın:

Demedi demeyin Türkiyede 3 büyüklerde sakat?!!! olan topçu transfer olur. Gittiği takımda on sene kazasız belasız tüm maçlarda oynar ne hikmetse

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