Yeni takımı da belli oldu! Fenerbahçe, Luan Peres ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, A Takım Futbolcuları arasında yer alan Luan Peres'in Brezilya'nın Santos Kulübü'ne kalıcı olarak transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli formayla toplamda 23 maçta forma giyen Peres, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.
Kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Luan Peres'in Brezilya takımlarından Santos'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.
SADECE 1 GOL ATTI
Sarı-lacivertli forma altında toplamda 23 maçta forma giyen Peres, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atabildi.