Yeni takımı da belli oldu! Fenerbahçe, Luan Peres ile yollarını ayırdı

Kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Luan Peres'in Brezilya takımlarından Santos'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

SADECE 1 GOL ATTI

Sarı-lacivertli forma altında toplamda 23 maçta forma giyen Peres, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atabildi.