Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı

Alvaro Morata, Como ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve sözleşmesi hazır. Milan ve Galatasaray arasında sözleşme feshi için görüşmeler sürüyor.

SÖZLEŞME HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol yıldız, Como ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Como, Morata için sözleşmeyi hazırladı.

Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ve Milan'dan haber bekliyor. Galatasaray ve Milan arasında 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 16 maçta süre bulan yıldız golcü Morata, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.