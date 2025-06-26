Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı

Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı
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Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, kariyerini Como'da sürdürmeye karar verdi. İspanyol yıldız, Como ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve sözleşmesi hazırlanıyor. Morata'nın transferi için Galatasaray ve Milan arasında sözleşme feshi görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Alvaro Morata, Como ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve sözleşmesi hazır. Milan ve Galatasaray arasında sözleşme feshi için görüşmeler sürüyor.

SÖZLEŞME HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol yıldız, Como ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Como, Morata için sözleşmeyi hazırladı.

Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ve Milan'dan haber bekliyor. Galatasaray ve Milan arasında 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 16 maçta süre bulan yıldız golcü Morata, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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