Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya futbolunun süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Anlaşmaya göre Portekizli yıldız, yıllık 400 milyon euro kazanacak. Bu rekor ücret, güncel kurla hesaplandığında dakikada yaklaşık 36 bin TL gelir anlamına geliyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık rekor bir sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo'yu Al-Nassr'a getiren Suudiler, yıldız futbolcuyu adeta paraya boğmaya devam ediyor. Haziran'da sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladılar, ancak kazanacağı para yine çok konuşuldu.
DÜNYALARI KAZANACAK
Gelen bilgilere göre Portekizli süper yıldız Al-Nassr'daki yeni sözleşmesiyle birlikte kulübünden yıllık 400 milyon euro kazanacak.
Yani ayda 33.34 milyon euro; haftada 7.6 milyon euro, günde 1.1 milyon euro, saatte 46.300 euro, dakikada 772 euro ve saniyede 13 euro kazanacak.
Bu rakamlar Türk Lirası'na çevrildiğindeyse güncel kurla tablo şöyle oluyor;
- Yıllık:18.704.000.000₺
- Aylık:1.558.458.400₺
- Haftalık:355.376.000₺
- Günlük:51.436.000₺
- Saatlik:2.164.388₺
- Dakikalık:36.087,52₺
- Saniyelik:608,00₺