Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak
Haber Videosu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya futbolunun süper yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Anlaşmaya göre Portekizli yıldız, yıllık 400 milyon euro kazanacak. Bu rekor ücret, güncel kurla hesaplandığında dakikada yaklaşık 36 bin TL gelir anlamına geliyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık rekor bir sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo'yu Al-Nassr'a getiren Suudiler, yıldız futbolcuyu adeta paraya boğmaya devam ediyor. Haziran'da sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki yıldız ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladılar, ancak kazanacağı para yine çok konuşuldu.

DÜNYALARI KAZANACAK

Gelen bilgilere göre Portekizli süper yıldız Al-Nassr'daki yeni sözleşmesiyle birlikte kulübünden yıllık 400 milyon euro kazanacak.

Yani ayda 33.34 milyon euro; haftada 7.6 milyon euro, günde 1.1 milyon euro, saatte 46.300 euro, dakikada 772 euro ve saniyede 13 euro kazanacak.

Bu rakamlar Türk Lirası'na çevrildiğindeyse güncel kurla tablo şöyle oluyor;

  • Yıllık:18.704.000.000₺
  • Aylık:1.558.458.400₺
  • Haftalık:355.376.000₺
  • Günlük:51.436.000₺
  • Saatlik:2.164.388₺
  • Dakikalık:36.087,52₺
  • Saniyelik:608,00₺
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

hacc paralarını böyle mi çar çur ediyorlar acaba

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

CENABI ALLAH sizi GAZZE den daha da BE TER yapsın abd ve İtrailin dom uz ları sizi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kırk yaşında biri futbol oynama yaşını çoktan geçmiş olur o yaşta birini kolay kolay normal işe bile almazlar araplar paraları har vurup harman savuruyorlar bakalım kuyular kuruduğunda çölün ortasında dımdızlak kalınca ne yapacaklar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet efe:

bu nasl müslüman ülke ya! bir hayır işi için bu kadar yarışa girdiği yok ancak ve ancak savurganlık yapıyorlar. bunlar hem cahil hemde aptallık. bir ülke bu şekilde lig ve ülke tanıtımı yapamaz..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Desene Ronaldo parayı Türkiye'ye bağışladım dese merkez bankasına iki ek bina yapilmak zorunda kalinir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.