Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

İspanya La Liga'da 2026 yılının ilk piyasa değeri güncellemesi açıklandı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in değeri değişmezken, genç yıldız ligin en değerli futbolcuları arasında ilk 10'da yer aldı.

ARDA GÜLER'İN DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Son güncellemede Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon euro olarak sabit kaldı. Real Madrid'de bu sezon 43 maçta forma giyen milli futbolcu, 4 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Arda'nın piyasa değeri geçtiğimiz yıl aralık ayında 90 milyon euroya yükselmişti.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN FERMIN LOPEZ

La Liga'da yapılan güncellemede en fazla değer kazanan isim Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez oldu. 30 milyon euroluk artış yaşayan Lopez'in piyasa değeri 100 milyon euroya yükseldi. Lopez'i 20'şer milyon euroluk artışla Barcelona'dan Marc Bernal ve Villarreal'den Pape Gueye takip etti.

EN BÜYÜK DEĞER KAYBI BELLINGHAM'DA

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham ise sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçırdığı sezonun ardından 20 milyon euroluk değer kaybı yaşadı ve piyasa değeri 140 milyon euroya geriledi. Bellingham'ın ardından Gavi ve Alex Baena da 10'ar milyon euro değer kaybı yaşayan isimler oldu.

LALIGA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI

Son güncellemenin ardından LaLiga'nın en değerli futbolcuları listesi şöyle oluştu: