Yeni Mersin İdmanyurdu ve Bucaspor 1928 Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta gol atan oyuncular Muhammet Ömer Çakı ve Sefa Yılmaz oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftada Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Abdulbaki Aylıldız, Cankut Gönenç, Burak Celep
Yeni Mersin İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Ömer Çakı, Yasin Elmaz, Ferhan Evren (Emir Can Sayar dk. 60), Chistofer Gürkan (Baran Sarka dk. 60), Erdem Onur Beytaş, Muhammet Sait Özvardar (Okan Kaynak dk. 70), Murat Dinç (Mahmut Pamuk (dk. 46), Gökcan
Gelmen, Burak Bilgen, Sefa Durmuş
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Doğan Can Otman, Ahmet Aslan (İlhan Depe dk. 72), Berke Bıyık (Arda Usluoğlu dk. 81), Furkan Çil, Yasin Öztekin (Koray Altınay dk. 66), Mehmet Sak (Enes Alıç dk. 81), Sefa Yılmaz, Erhan Kartal, Mazlum Demir, Erhan Çelenk
Goller: Muhammet Ömer Çakı (dk. 67) (Yeni Mersin İdmanyurdu), Sefa Yılmaz (dk. 44) (Bucaspor 1928)
Kırmızı kart: Erhan Kartal (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Ferhan Evren, Emircan Sayar (Yeni Mersin İdman Yurdu), Furkan Çil, Sefa Yılmaz, İlhan Depe (Bucaspor 1928) - MERSİN