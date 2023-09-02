Yeni Mersin İdmanyurdu ve Bucaspor 1928 Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta gol atan oyuncular Muhammet Ömer Çakı ve Sefa Yılmaz oldu.