Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş, depremde balkondan atladı

Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki savunmacısı Barış Başdaş, deprem sırasında ikinci kattan atlayarak ciddi şekilde yaralandı. Alman basınından Bild, Köln doğumlu futbolcunun futbolcunun ayağından ciddi şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

"HERKES ENDİŞELİ"

Bild gazetesine konuşan Başdaş'ın temsilcisi Serdar Topçu, "Bölgedeki herkes korkmuş durumda. İnsanlar çok endişeli. Barış da yaralandı" açıklamasını yaptı.

TAKIM ARKADAŞINA ULAŞILAMIYOR

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ise halen enkaz altında. Yaklaşık 15 saattir haber alınamayan kaleci için Vural, "Çocuk kaderiyle baş başa. Öldü denilemez, eşi yerini tarif etti. İkinci deprem olduğu için arama durmuştu" açıklamasını yaptı.