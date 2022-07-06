Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Günü çift idmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını kentte sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor