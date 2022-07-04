Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Günü çift idmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını kentte sürdürüyor.
AA / Volkan Kaşik - Spor