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Yeni Malatyaspor'un Ligden Düşmesi Kesinleşti

Yeni Malatyaspor'un Ligden Düşmesi Kesinleşti
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından, takımın ligden düştüğünü açıkladı. Maç sonucu 7-0 olarak belirlendi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Bu maçla birlikte Yeni Malatyaspor'un ligden düştüğü kesinleşti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 7-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Bu maçla birlikte Yeni Malatyaspor'un ligden düştüğü kesinleşti. Diyecek çok fazla bir şeyimiz yok. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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