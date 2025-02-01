Yeni Malatyaspor'un Ligden Düşmesi Kesinleşti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Bu maçla birlikte Yeni Malatyaspor'un ligden düştüğü kesinleşti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 7-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Bu maçla birlikte Yeni Malatyaspor'un ligden düştüğü kesinleşti. Diyecek çok fazla bir şeyimiz yok. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANKARA