Yeni Malatyaspor, Somaspor'a 7-1 Mağlup Oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup yedinci hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Somaspor'a 7-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Emrullah Baydar, Esra Arıkboğa, İlyas Samet Yelen

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı (dk.46 Erhan Açıkgöz), Eray Şişman, Talha Garip, Ömer Çağrı Ataş (dk. 46 Kerem Altunışık), Mehmet Emin Taştan (dk. 84 Muhammed Göktürk Gök), Enes Nas, Burak Efe Yaz (dk. 63. Murat Şamil Güler), Muhammet Emir Ulusoy, Ferhat Vanlı, Miraç Küçük, Osman Katipoğlu (dk. 63. Kemal Can Esen)

Teknik Sorumlu: Faruk Akçınar

Somaspor: Eran Şenol, Mahmut Şat, Ömür Pektaş (Batuhan Güner dk.89), Hüseyin Solaklı, Asım Hamzaçebi, (Enes Yetkin dk. 72) Caner Cengiz, Burak Enes Fıstıkçıoğlu, Aykut Çolakoğlu, Kadir Karış (dk. 72 Okan Karaman), Ferit Bay Gündüz (Emre Tepegöz dk 54.), Engincan Duman (Hüseyin Atakan Üner dk. 89)

Teknik Sorumlu: Recep Çetin

Goller: Enes Nas (dk. 23) Yeni Malatyaspor, Caner Cengiz (dk.5 ve 45+2, ve 71), Ömür Pektaş (dk. 21 ve 63) Hüseyin Solaklı (dk.44), Enes Yetkin (dk.86) Somaspor.

Sarı kartlar: Muhammet Emir Ulusoy (dk.3) Osman Katipoğlu (dk. 51), Burak Efe Yaz (dk.54) dk 57 Ferhat Canlı, (dk. 73 Eray Şişman) (Yeni Malatyaspor), Ferit Bay Gündüz (dk.42), Murat Şamil Güler 90+1), Hüseyin Solaklı (dk.51) Somaspor - MALATYA