Yeni Malatyaspor PFDK'ya Sevk Edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan sevk kararına göre, Yeni Malatyaspor, ligin 7. haftasında sahasında Somaspor'a 7-1 mağlup olduğu karşılaşmada 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Yeni Malatyasporlu futbolcular Muhammet Emir Ulusoy, Osman Katipoğlu, Burak Efe Yaz, Ferhat Canlı, Eray Şişman ve Murat Şamil Güler sarı kartla cezalandırılmıştı. - MALATYA