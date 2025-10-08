Haberler

Yeni Malatyaspor PFDK'ya Sevk Edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor, Somaspor ile oynadığı maçta 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan sevk kararına göre, Yeni Malatyaspor, ligin 7. haftasında sahasında Somaspor'a 7-1 mağlup olduğu karşılaşmada 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Yeni Malatyasporlu futbolcular Muhammet Emir Ulusoy, Osman Katipoğlu, Burak Efe Yaz, Ferhat Canlı, Eray Şişman ve Murat Şamil Güler sarı kartla cezalandırılmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
