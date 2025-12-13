Haberler

Kırklarelispor hükmen galip

Kırklarelispor, Yeni Malatyaspor'un maça çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 galip geldi. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, üst üste üç maçta sahaya çıkmadığı için küme düşmesi kesinleşti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. hafta karşılaşmasında Kırklarelispor, Yeni Malatyaspor'u Kırklareli Atatürk Stadı'nda konuk etmeye hazırlanırken, rakip ekip müsabakaya çıkmadı. Karşılaşmanın oynanmaması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği Kırklarelispor mücadeleyi hükmen 3-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor'un sahaya çıkmamasıyla birlikte sarı-siyahlı ekip ligde üst üste üçüncü kez maça çıkmamış oldu. TFF müsabaka talimatlarına göre iki maç üst üste sahaya çıkmayan takımlar otomatik olarak küme düşerken, Yeni Malatyaspor'un üç maçtır müsabakalara katılmamasıyla küme düşmesi kesinleşti.

Rakip takımın karşılaşmaya çıkamamasının nedenleri arasında kamuoyuna da yansıyan "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında birçok oyuncunun hak mahrumiyeti cezası alması yer aldı. Bu durum nedeniyle Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlandı. Ayrıca kulübün yaşadığı ciddi ekonomik sorunlar nedeniyle FIFA nezdinde görülen davalar sonucunda toplam -45 puan cezası aldığı bildirildi.

Sezon boyunca yalnızca 2 beraberlik elde edebilen Yeni Malatyaspor, aldığı puan silme cezaları ve sahaya çıkmama kararları sonrası -40 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Öte yandan ligde 14. hafta karşılaşmaları sonunda 15 puana ulaşan Kırklarelispor, puan durumunda 13. sırada bulunuyordu. Yeşil-beyazlı ekip, 15. haftada aldığı hükmen galibiyetle birlikte ligdeki konumunu güçlendirirken, sezonun kalan haftalarında üst sıralara tırmanma hedefini sürdürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
