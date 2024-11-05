Yeni Malatyaspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Malatya ekibinin, Fatih Karagümrük ile 9 Kasım Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.